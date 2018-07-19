РИАМО – 19 июл. Двадцатого и 21 июля на Земле могут произойти слабые магнитные бури, геомагнитная обстановка до 28 июля будет в основном низкой, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается, что 19-28 июля солнечная активность будет в основном низкой. Ожидаемая большую часть времени геомагнитная обстановка - от спокойной до слабовозмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 20-21 июля», — говорится в сообщении.

Солнечная активность 9-18 июля была в основном низкой. Магнитное поле Земли менялось от спокойного до слабо возмущенного. Отдельные возмущенные периоды зарегистрированы 17 июля.