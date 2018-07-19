РИАМО - 19 июл. В четверг днем порывы ветра в новой Москве усилились до 13 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 21 градус, на территории новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 21-22 градуса, местами порывы ветра до 13 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах Москвы идет небольшой дождь, температура составляет 21-23 градуса.

Ранее синоптики объявили на четверг в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 17 метров в секунду, дождя и грозы.