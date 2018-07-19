РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 июл. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе по уборке территории, главный приз – смартфон, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Депутат совета депутатов городского округа Красногорск Сергей Маликов приглашает активных жителей принять участие в конкурсе по уборке мусора. Главным призом для победителя станет топовый смартфон», – говорится в сообщении.

По условиям конкурса, участник должен найти и сфотографировать загрязненный участок на территории горокруга Красногорск, собрать мусор в пакеты и сфотографировать их и убранную территорию. Для того, чтобы специальные службы вывезли собранный мусор, нужно указать геолокацию на карте Мойгородчистый.рф .

Фотографии до и после уборки нужно выложить в социальных сетях («Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук») с хэштегами #яимойгород, #конкурсдопосле, #чистоконкурс, #мойгородчистый. Приз достанется тому, чьи фото наберут больше лайков и комментариев.

«Чем больше убрано участков, тем выше вероятность получить главный приз - смартфон», – заключается в сообщении.