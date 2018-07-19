РИАМО – 19 июл. На интернет-портале «Активный гражданин» может появиться голосование за создание мороженого «Москва», сообщает в четверг ТАСС.

«В свое время я обратил внимание, что есть торт «Прага», «Киевский», а торта под названием «Москва» не существовало. Мы провели конкурс среди кондитеров и создали торт «Москва», он стал одним из самых популярных в столице, потом сделали конфеты «Москва». Хорошее предложение по созданию мороженого. Давайте вместе проведем конкурс, сделаем вкусную продукцию, проголосуем на «Активном гражданине», я думаю, что москвичи поддержат», — сказал кандидат в мэры столицы Сергей Собянин.

С идеей выбрать фирменный московский торт в 2015 году выступили ведущие столичные кондитеры. Правительство Москвы поддержало эту идею и организовало голосование среди жителей столицы при участии экспертного сообщества. Оно продолжалось более месяца в несколько этапов. В результате свыше 200 тысяч человек, принявших участие в голосование, выбрали ореховый торт со сгущенкой, уже знакомый многим под брендом «Москва».

Шоколадная конфета «Москва» имеет начинку из суфле и мягкой карамели. Каждая конфета обернута в красную упаковку с золотистой надписью. Рецепт и дизайн упаковки конфет был выбран горожанами.

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