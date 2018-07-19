РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Территорию возле детского сада «Бригантина» затопило в четверг в деревне Марусино подмосковных Люберец, причиной стал прорыв трубы, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник управляющей компании «Стимул».

«Территорию возле детсада «Бригантина» на Заречной улице Люберец затопило (19 июля – ред.). Там прорвало трубу. Из-за этого в Марусине отключили воду», – сказал сотрудник.

Он добавил, что на месте работают сотрудники теплосети. Они устраняют повреждения. Пока не известно, когда дадут воду.