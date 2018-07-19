РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 июл. В подмосковном Дзержинском 14 сентября стартует международный кинофестиваль «Сезон любви», сейчас идет прием заявок на участие, сообщил «РИАМО в Люберцах» продюсер кинофестиваля, почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения Сергей Переверзев.

«С 14 по 21 сентября в Дзержинском состоится второй Международный кинофестиваль «Сезон любви». Зрители смогут увидеть четыре конкурсные программы в Москве и Московской области, это «Полнометражные художественные фильмы», «Короткометражные художественные фильмы», «Видеоклипы» и «Документальные фильмы»», - сказал Переверзев.

На церемонии награждения, помимо основных наград, вручат специальные: приз имени народного артиста СССР Анатолия Папанова и приз главы города «За создание образа города Дзержинского на экране».

Сейчас идет прем заявок на участие в кинофестивале. Он закончится 31 августа. Заявки можно прислать по электронной почте: sdmkt@yandex.ru. В теме письма необходимо указать название фильма. С положением фестиваля можно ознакомиться по адресу: http://xn--d1amfsi.xn--p1ai/festival.html.