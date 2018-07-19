РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске к 27 июля планируют завершить ремонт четырех подъездов в одном из домов на улице Машиностроителей, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель управляющей компании «МУЖРП №4» Светлана Никифорова.

В четверг в Подольске представители администрации, управляющих компаний округа, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович проинспектировали ремонт подъездов по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Мой Подъезд». Всего жилищный фонд округа насчитывает около 6 тысяч подъездов. На 2018 год в рамках реализации данной программы запланировано отремонтировать 1 240 подъездов, из которых уже отремонтировали 398.

«В многоквартирном доме №28А по улице Машиностроителей в рамках реализации госпрограммы отремонтировали два подъезда. В частности, были заменены оконные блоки на пластиковые, отремонтированы входные группы, полы, покрашены стены и многое другое. Помимо этого, в данном доме продолжается ремонт еще в четырех подъездах. Завершить работы планируем в ближайшие дни, а сдать подъезды на следующей неделе (к 27 июля - ред.)», - сказала Никифорова.

Всего в рамках мероприятия представители администрации проинспектировали несколько домов и проверили качество выполнения ремонтных работ. В частности, они посетили дом №18 по улице Энтузиастов, дом №47 по улице Кирова и другие.

«Работы выполнены в соответствии с техническим заданием министерства, имеют оценку- хорошо. Все замечания, которые были выявлены надзорными органами, нашими представителями и собственниками, устранены, работы сданы и приняты», - сказал замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.