РИАМО – 19 июл. По заказу Минэкологии в Подмосковье проходит мониторинг популяций растений семейства орхидных, у которых наступил период цветения, экологи отмечают, что благодаря обильным дождям в начале июля, орхидеи вырастают крупными и здоровыми, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Большинство видов этого семейства занесены в Красную книгу Московской области, некоторые даже в Красную книгу России, почти все очень редкие.

«Чаще всего жители Подмосковья и туристы пытаются нарвать балтийского и мясо-красного пальчатокоренника, любки двулистной, гнездовки, неоттианты клобучковой и болотного дремлика. Это очень красивые и редкие цветы, многие из которых занесены в Красные книги России и регионов под категорией 1. Орхидные растения входят в перечень объектов особой охраны в существующих и проектируемых заказниках и памятниках природы Подмосковья», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

По его словам, все подмосковные орхидеи очень уязвимы, так как, помимо определенного биотопа, многим из них необходимо тесное взаимодействие с определенными видами почвенных грибов. Такие связи формируются в течение многих лет.

Однако находятся желающие пересадить орхидеи с территории природных заказников на собственные дачные участки. В министерстве напоминают, что за подобные действия граждане несут административную ответственность в виде штрафа и конфискации растений.

В начале июня специалисты Минэкологии обнаружили в Ленинском районе Подмосковья редкий вид орхидеи – венерин башмачок настоящий. Это охраняемый вид растений, занесенный не только в Красную книгу Московской области, но и в Красную книгу России. Впервые он был взят под охрану в 1878 году в Швейцарии. Цветы запрещено срывать, а сами растения – выкапывать и пересаживать.

Для сохранения подобных биотопов в Ленинском районе проектируется особо охраняемая природная территория. Создание ООПТ позволит оградить редкие виды от возможного негативного воздействия.