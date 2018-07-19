РИАМО - 19 июл. В Троицком и Новомосковском административных округах столицы к 2035 году будет построено почти 1,6 тысячи километров современных автомобильных дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Активное развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в новой Москве стало одним из главных факторов успешных преобразований, происшедших в ТиНАО за минувшие шесть лет. За период с 2012 по 2017 год построили 101 километр автомобильных дорог, к 2023 году этот показатель увеличится до 325 километров, а к 2035 году планируется построить 1590 километров дорог», – сказал руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин в ходе своего выступления на Московском урбанистическом форуме-2018.

По его словам, более 69% жителей новой Москвы положительно оценивают изменения в работе общественного транспорта, происшедшие с момента присоединения территорий к столице.

«Сейчас действуют две станции метро – «Румянцево» и «Саларьево», протяженность линии метрополитена пока невелика, всего 7 километров. Но уже к 2025 году новая Москва получит 38 километров линий и 18 станций, а к 2035 году и эти показатели будут удвоены: 72 километра линий и 33 станции метро будут функционировать на присоединенных территориях», – отметил Жидкин.

Транспортное обслуживание населения планируется эффективно дополнить трамвайными сообщениями. К 2035 году протяженность трамвайной сети в новой Москве составит 140 километров.

«На строительство линий метрополитена, дорог, эстакад в ТиНАО из городского бюджета выделяются значительные средства. Только в текущем (2018 году – ред.) году на эти цели запланировано порядка 100 миллиардов рублей», – уточнил глава департамента.

Границы Москвы увеличились за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья 1 июля 2012 года. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего городского округа Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.

Крупнейший урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 и выставка будущего Москвы прошли в концертном зале парка «Зарядье». В восьми залах концертного зала в течение двух дней выступили более 300 спикеров – ведущие мировые архитекторы, мэры крупнейших мегаполисов, лидеры знаковых международных мегапроектов, представители глобальных корпораций.