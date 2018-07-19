РИАМО - 19 июл. В выходные в столице снова установится 30-градусная жара, ожидается переменная облачность с прояснениями, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве в четверг-пятницу также сохранится пасмурная дождливая погода. Это не позволит столбикам термометров подняться выше отметки плюс 25 градусов. В выходные из-за туч станет чаще выглядывать солнце, ветер изменит направление на южное. Все это в совокупности приведет к возвращению 30-градусной жары», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики продлили в Московском регионе «желтый» уровень погодной опасности на 20 июля из-за дождя, грозы и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.