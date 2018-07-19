РИАМО - 19 июл. Московское областное УФАС России признало администрацию сельского поселения Кузнецовское Раменского района Подмосковья и МКУ «Центр закупок» района нарушившими порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по устройству детской и спортивной площадок и благоустройству территории, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы России по Московской области.

Управление рассмотрело жалобу ООО «Резон-Сервис» на действия администрации Кузнецовского и МКУ «Центр закупок». Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку общества на участие в электронном аукционе.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «Резон-Сервис» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало администрации Кузнецовского и МКУ «Центр закупок» Раменского района обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.