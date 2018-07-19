РИАМО – 19 июл. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал, что главной целью изменения пенсионного законодательства является повышение пенсий россиянам в будущем, сообщает Федеральное агентство новостей.

По мнению Топилина, изменение пенсионной системы поможет «очень серьезно изменить ситуацию с пенсионным обеспечением».

«Мы хотим не просто сохранить уровень пенсий, а в большинстве стран этот уровень тогда снижался, замораживался, а мы хотим увеличить размер пенсии неработающим пенсионерам. Все средства от повышения пенсионного возраста идут исключительно на повышение пенсий неработающим пенсионерам», – сказал министр.

Глава Минтруда России пояснил, что к 2024 году соотношение пенсии неработающего пенсионера составит порядка 200% прожиточного минимума пенсионера. В настоящее время это соотношение составляет 163–164%.

Правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. При этом данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом.

Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменении параметров пенсионной системы и продолжит широкое общественное обсуждение предложений.

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