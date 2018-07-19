РИАМО - 19 июл. Пострадавшие в ДТП на 153 километре М-9 «Балтия» в районе подмосковной Шаховской отказались от госпитализации, они получили легкие травмы, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области на 153 километре М-9 «Балтия» произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в аварии пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних, по факту аварии проводится проверка.

«Все пострадавшие в ДТП на трассе М-9 в районе поселка Шаховская получили легкие травмы, от госпитализации отказались», - сказал собеседник агентства.