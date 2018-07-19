РИАМО – 19 июл. Болельщики чемпионата мира по футболу, которые воспользовались бесплатными билетами на поезда, нанесли ущерб РЖД на один миллион рублей, сообщил в четверг журналистам начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев.

«Общие потери (в поездах, где осуществлялись бесплатные перевозки во время ЧМ по футболу – ред.) в районе миллиона рублей», - сказал Бурцев.

Он отметил, что болельщики забирали с собой подстаканники, одеяла, а также постельное белье.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

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