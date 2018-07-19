РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В подмосковном Подольске по госпрограмме «Мой подъезд» отремонтировали около 400 подъездов многоквартирных домов, помимо этого, почти в 170 подъездах на сегодняшний день работы продолжаются, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

«Жилищный фонд Подольска насчитывает около 6 тысяч подъездов. На 2018 год в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и подпрограммы «Мой Подъезд», запланировано отремонтировать 1 240 подъездов. На сегодняшний день в округе был выполнен ремонт в 398 подъездах, что составляет 32,1% от плана. Помимо этого, работы ведутся в 169 подъездах», - сказал Фокин.

Адресный перечень подъездов, требующих ремонта, был сформирован в 2017 году на основании решений собственников помещений в многоквартирных домах на общих собраниях. После выполнения ремонтных работ подъезды принимает специализированная комиссия, помимо этого, жители самостоятельно выбирают цвет стен и необходимый перечень работ.

Завершить ремонт во всех запланированных подъездах планируют к 1 декабря текущего года.