РИАМО – 19 июл. Законопроект об изменениях пенсионной системы РФ прошел первое чтение в Госдуме, за принятие документа проголосовали 327 депутатов, сообщает в четверг ТАСС.

«Первое чтение подразумевает рассмотрение лишь концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и затем зафиксированы в виде поправок ко второму чтению», — говорится в сообщении.

За принятие документа проголосовали 327 депутатов, против - 102, один парламентарий воздержался.

Как напоминается в сообщении, законопроектом об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции. В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.