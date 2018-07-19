РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. Полицейские в Королеве предупреждают родителей об опасности падения детей из окон и еще раз напоминают о том, что москитная сетка не является защитой от падения, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по горокругу Оксана Еруновская.

«За последнюю (9-15 июля – ред.) неделю зафиксировано три случая падения детей из окон в Подмосковье. В Одинцовском районе погиб двухлетний ребенок, двое детей получили тяжелые травмы в Коломне и Можайске. Родители должны внимательнее следить за детьми и помнить, что москитная сетка не защищает от падения, дети выпадают из окон вместе с ней», – сказала Еруновская.

Защитить ребенка от падения из окна можно, открутив ручку или установив ее повыше. Также можно прикрутить металлическую цепь в верхней части окна, по типу дверной цепочки. Существуют оконные ручки – замки с ключами, детские замки на окна, которые ставятся на раму окна и закрываются на ключ, внутренние стальные блокираторы и ограничители.

Все эти средства помогут защитить ребенка. Не стоит оставлять маленьких детей одних в комнате и следует объяснить им, что опасно залезать на подоконник.