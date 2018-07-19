РИАМО - 19 июл. Новая поликлиника для детей и взрослых появится в Дмитровском районе Москвы к 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Новая поликлиника в Дмитровском районе будет построена в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы на 2017-2020 годы. Подразделения и помещения поликлиники оснастят современным медицинским и технологическим оборудованием. Общая площадь здания составит порядка 10 тысяч квадратных метров», – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Учреждение откроется в 2020 году на Дмитровском шоссе. В здании будет восемь этажей, на которых разместится отделение для детей грудного возраста, помещения молочно-раздаточного пункта и дневного стационара, блок кабинетов функциональной диагностики и другие помещения.

«Для удобства передвижения маломобильных групп граждан в поликлинике установят пандусы и лифты», – добавил Кузнецов.