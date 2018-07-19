РИАМО – 19 июл. В Москве канатную дорогу от Воробьевых гор до спортивного комплекса «Лужники» планируют запустить в эксплуатацию до конца 2018 года, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы столичного департамента строительства.

«В этом году планируют закончить канатную дорогу от Воробьевых гор до стадиона «Лужники»», - сказал собеседник агентства.

Протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» составит 737 метров, на ней будет три станции. Это будет не только туристический аттракцион. Канатная дорога решит две другие задачи - спортивную и транспортную, в зимний период ее будут использовать для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин на Воробьевых горах.

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