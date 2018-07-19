РИАМО - 19 июл. В Раменском районе ввели в эксплуатацию административное здание Ломоносовской школы-пансиона, соответствующее разрешение было выдано после проведенной реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Учреждение расположено в поселке имени Тельмана Раменского района, на улице Ломоносовской.

«Минстрой Московской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию административного здания «Ломоносовской школы-пансиона» после реконструкции», – сказал министр стройкомплекса Подмосковья Руслан Тагиев.

В существующем здании образовательного учреждения произведена надстройка второго этажа и технического чердака. Площадь здания с учетом новых помещений составила более 2 тысяч квадратных метров.

На первом этаже обустроили библиотеку и медицинский кабинет с процедурной. На втором – конференц-зал, на третьем – технический чердак с выходами на кровлю. В подвале разместились инженерно-технические помещения.

«Заказчиком объекта является Автономная некоммерческая организация средняя общеобразовательная школа «Ломоносовская школа-пансион»», – заключается в сообщении.