РИАМО – 19 июл. Около 450 проводников на бесплатных поездах для перевозки болельщиков чемпионата мира по футболу прошли усиленное обучение английскому языку, сообщил журналистам в четверг начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев.

«У нас на бесплатных поездах работали около 2,5 тысяч проводников. Примерно 450 из них изъявили желание пройти усиленное обучение английскому языку, и они его прошли и потом даже помогали нашим переводчикам», - сказал Бурцев.

Он добавил, что дополнительно к бесплатным поездам, многие болельщики передвигались и на обычных каждодневных поездах, которые за время чемпионата мира перевезли более 5,2 миллиона пассажиров.

«Мы осуществляли перевозки не только в рамках бесплатных поездов. На тех маршрутах, где курсировали бесплатные поезда, курсировали и обычные, каждодневного обращения. Мы на этих маршрутах перевезли более 5,2 миллиона пассажиров. Если говорить про приток пассажиров, то июнь месяц, по отношению к прошлому году, вырос на 10% по перевозкам пассажиров. В целом за полгода у нас положительная динамика, и сегодня это почти 6%», - добавил Бурцев.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.