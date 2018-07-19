РИАМО - 19 июл. Мещанский суд Москвы арестовал до 17 сентября начальника отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Северному округу Москвы подполковника Анатолия Белоусова, обвиняемого в мошенничестве, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Белоусова меру пресечения в виде ареста до 17 сентября», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также до 17 сентября арестовали второго фигуранта дела - подполковника Виталия Мамонова.

Ранее ряд СМИ сообщал, что столичным полицейским инкриминируется получение 1,5 миллионов рублей от столичной предпринимательницы за невозбуждение в отношении нее уголовного дела о мошенничестве.