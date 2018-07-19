РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. Власти подмосковных Люберец устранили подтопление после дождя возле железнодорожной станции «Люберцы-1» по обращению жителя городского округа, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Люберец отправил жалобу, касающуюся подтопления территории от станции «Люберцы-1» до парковки рынка «Русское поле».

«Администрация городского округа Люберцы рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги и сообщает: указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по очистке системы водоотведения выполнены, подтопление на проезжей части автомобильной дороги устранено», - сказал замглавы администрации Эдуард Сигалов.

Он добавил, что в настоящее время формируются программы по ремонту и благоустройству региональных и муниципальных дорог Московской области на 2019 год. Сигалов предложил заявителю принять участие в сборе предложений на портале «Добродел».