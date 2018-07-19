РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. Управляющая компания из Подольска по предписанию Госжилинспекции вернула жителям дома более 180 тысяч рублей переплаты за отопление за пять месяцев, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Сотрудники Госжилинспекции получили обращение от жителей многоквартирного дома №6 по улице 50 лет ВЛКСМ в Подольске. В нем говорилось, что начисление платы за отопление происходит некорректно. Чтобы разобраться в ситуации и защитить права и интересы собственников, организовали документарную проверку.

«Управляющая компания исполнила предписание в установленный срок и вернула после произведенной корректировки платы собственникам 181 тысячу 433 рубля, переплаченных за отопление», – сказал глава надзорного ведомства Вадим Соков.

В ходе внеплановой проверки инспекторы выяснили, что многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепловой энергии, но не все помещения оборудованы индивидуальными и общими приборами учета тепловой энергии. Размер платы за коммунальную услугу по отоплению в жилом помещении определяется в соответствии со специальной формулой. Согласно информации и документам, представленным управляющей организацией МУЖРП №5 горокруга Подольск, многоквартирный дом оборудован ОДПУ тепловой энергии. При этом УК в платежных документах с ноября 2017 года по апрель 2018 года произвела начисление платы за отопление с неверными показаниями счетчиков.

Проверив все факты, инспекторы предписали МУЖРП №5 горокруга Подольск произвести перерасчет платы за отопление, исходя из действительных показаний ОДПУ тепловой энергии.