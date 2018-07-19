РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. На подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов в городском округе Люберцы планируют потратить не менее 650 миллионов рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В четверг он посетил котельную по адресу: Октябрьский проспект, дом №12, и проинспектировал ход подготовки к отопительному сезону.

«Ситуацию по подготовке к зиме мы держим на контроле. У нас полгода зима, поэтому готовиться к ней надо тщательно. Все в плане, отставания в графике нет. В городском округе Люберцы 80 котельных, 30 ВЗУ, они на 55-60% готовы к зиме, к 1 сентября готовность будет стопроцентная. Эти все вопросы решаются за счет муниципалитета, частично за счет денег, которые приходят с области, и за счет средств компаний – всего не менее 650 миллионов рублей», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что все те муниципальные котельные, которые были в собственности поселков, сейчас перешли в собственность городского округа, идет окончательный их прием и ревизия.

«Наша компания обслуживает 64 котельные, 84 ЦТП. На сегодня к зиме готовы 64% котельных, 82% ЦТП. Котельная на Октябрьском проспекте, дом №112, работает круглогодично, без остановок. Она подает тепло на 9 жилых домов, поликлиники, техникум Сельхозмашиностроения и ТЦ «Выходной». Она подает не только тепло, но и охлаждает воздух в ТЦ. Эта котельная работает зимой на 40-60%, а летом - на 80-90%. Большое количество тепловой энергии необходимо для охлаждения здания», - пояснил главный инженер АО «Люберецкая теплосеть» Андрей Хлопотин.

По его словам, в котельной установлены три котла, их общая мощность 9,55 Гкал/час. На котельной сейчас проводится ревизия запорной арматуры, проведение химводоподготовки для котлов, чистка теплообменников механическим способом.

«Ранее эта котельная была на территории завода «Торгмаш», отапливала жилой фонд завода. После того, как предприятие закрылось, она была выкуплена, реконструирована в 2013 году», - заключил Хлопотин.