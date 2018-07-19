РИАМО - 19 июл. В Московской области на 153 километре М-9 «Балтия» произошла дорожная авария с участием двух автомобилей, в аварии пострадали семь человек, из них трое несовершеннолетних, по факту аварии проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью.

«На 153 километре М-9 «Балтия» произошло столкновение двух иномарок, в результате ДТП семь человек, находившихся в столкнувшихся автомобилях, включая троих несовершеннолетних, получили травмы. Они доставлены в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному происшествию проводится проверка и выясняются все обстоятельства ДТП.

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