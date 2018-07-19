РИАМО - 19 июл. На время проведения чемпионата мира по футболу в России РЖД увеличили количество мест в привокзальных камерах хранения почти в два раза, сообщил журналистам в четверг начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» ОАО «РЖД» Павел Бурцев.

«Мы столкнулись с такой ситуацией, что нам пришлось уже во время перевозок увеличить количество мест на 79% на всех вокзалах, где обслуживались болельщики. То есть практически в два раза», - сказал Бурцев.

Он добавил, что подобные проблемы еще встречались в течение чемпионата мира, но теперь у российских организаторов есть понимание, как проводить такие массовые мероприятия.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.