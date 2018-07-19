РИАМО - 19 июл. За время проведения чемпионата мира по футболу в России аннулировали свыше 1,8 тысячи билетов на бесплатные поезда, это связано с тем, что некоторые болельщики на всякий случай бронировали несколько билетов, сообщил журналистам в четверг генеральный директор АНО «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 в РФ» Кирилл Поляков.

«На бесплатные поезда были аннулированы 1820 билетов. Это позволило оформить места для тех, кто находился в листе ожидания. Всего из листа ожидания было оформлено около 18 тысяч билетов», - сказал Поляков.

По его словам, в основном билеты аннулировались из-за того, что некоторые пассажиры бронировали сразу несколько мест на несколько поездов. Например, один болельщик из Италии оформил для себя 56 поездок, но хотел воспользоваться только двумя из них - в Саранск из Москвы и обратно. Остальные 54 поездки ему аннулировали.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.