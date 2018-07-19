РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 июл. В микрорайоне Дубровицкий подмосковного Подольска сотрудники территориального отдела убрали семь несанкционированных свалок и перегородили въезд в Дубровицкий лес для мусоровозов, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник территориального отдела администрации в микрорайоне Валерий Боярко.

«В микрорайоне Дубровицы за неделю (9-15 июля – ред.) убрали семь несанкционированных свалок и вывезли с них более 1 тысячи кубометров мусора. Особенно много его было на границе Москвы и Подольска на землях сельхозназначения», – сказал Боярко.

По его словам, сотрудники теротдела также перегородили доступ машинам в Дубровицкий лес, куда чаще всего сбрасывали свой груз мусоровозы.