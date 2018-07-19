РИАМО - 19 июл. В Подмосковье и Москве на четверг и 20 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа с 12:00 четверга.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве в четверг ожидается облачная погода с кратковременными дождями, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 26 градусов. 20 июля будет облачно, местами пройдет сильный дождь, прогремит гроза, порывы ветра при которой будут достигать 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 18-20 градусов, днем — 24-26.