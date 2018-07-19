РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 19 июл. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области и члены «Молодой гвардии Единой России» проведут совместный рейд до 22 июля, они будут выявлять незаконные навалы мусора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Территориальный отдел №33 Госадмтехнадзора Подмосковья сформировали недавно. Он будет обслуживать Дзержинский, Лыткарино и Котельники. Руководителем назначен Юрий Гуменюк.

«Заместитель руководителя отделения «Молодой гвардии Единой России» в Дзержинском Кирилл Ковальчук встретился с начальником территориального отдела №33 Госадмтехнадзора по Московской области Юрием Гуменюком. Улучшение взаимодействия между организацией дзержинских молодогвардейцев и представителями ГАТН стало предметом обсуждения на состоявшейся встрече. Был определен план работы на предстоящие два месяца. Первым пунктом в нем станет проведение совместной проверки на предмет неубранного мусора во дворах города Дзержинского на грядущей неделе (до 22 июля – ред.)», – говорится в сообщении.

Также на встрече приняли решение о более деятельном участии активистов организации в проверках. Например, они будут проводить мониторинг детских площадок на предмет соответствия требованиям закона.