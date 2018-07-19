РИАМО - 19 июл. В Ленинском районе Подмосковья спасатели освободили сокола, попавшего в корзину для кондиционера, размещенную на одном из многоэтажных домов, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

От оператора единой системы-112 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной части 28 в четверг поступил звонок о том, что птица, похожая на сокола, застряла в корзине для кондиционера с наружной стороны квартиры многоэтажного жилого дома в Ленинском районе Подмосковья. К месту ЧП прибыли спасатели 235-й пожарной части.

«Хозяйка квартиры заметила несчастного сокола за своим окном на восьмом этаже. Птица то затихала, то принималась усиленно биться об корзину кондиционера. С помощью защитных рукавиц пожарный освободил пернатого пленника из корзины и выпустил на свободу», – говорится в сообщении.

Жильцы дома выразили благодарность за оказанную помощь пожарным-спасителям 235 пожарной части.