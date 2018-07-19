РИАМО – 19 июл. Министерство обороны РФ опубликовало новую видеозапись испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал», учебный пуск был произведен с истребителя-перехватчика МиГ-31.

Ведомство опубликовало видео испытаний на официальном канале Минобороны РФ на YouTube.

На кадрах видно, как оснащенный «Кинжалом» истребитель взлетает с аэродрома, а затем в воздухе производит пуск ракеты. МиГ-31 при этом сопровождается сверхзвуковым бомбардировщиком Ту-22М3, также оснащенным «Кинжалом».

По данным СМИ, учение по поражению гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наземных и морских целей военные провели в начале июля текущего года.

О новой ракете впервые сообщил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. «Кинжал» может достигнуть цели за считаные минуты – скорость полета снаряда в десять раз превышает скорость звука.

Также ракету можно оснастить ядерной боеголовкой.