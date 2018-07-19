РИАМО - 19 июл. Следствие начало проверку по факту инцидента с самолетом Як-42 в аэропорту «Домодедово», сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту аварийной посадки воздушного судна Як-42 в столичном аэропорту «Домодедово», - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 18 июля в 13:45 при посадке в столичном аэропорту «Домодедово» воздушного судна, следовавшего рейсом «Ижевск - Москва», произошло разрушение двух пневматиков левой стойки шасси. На борту находилось 79 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из которых не пострадал.

Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.