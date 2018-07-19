РИАМО - 19 июл. Порядка 4,5 тысяч билетов на сумму около 14 миллионов рублей в московский концертный зал «Зарядье» было реализовано в первые два дня продажи, сообщил журналистам в четверг руководитель столичного департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

«Мы открыли продажу билетов в концертный зал «Зарядье». За два дня уже куплено 4,5 тысячи билетов на 14 миллионов рублей», - сказал Кибовский.

Электронная продажа билетов на представления в концертном зале стартовала 16 июля.

Строительство концертного зала в парке «Зарядье» завершилось 11 июня. Новый современный и высокотехнологичный зал заменит концертную площадку снесенной гостиницы «Россия», на месте которой создан парк «Зарядье». Концертный зал «Зарядье» официально откроется в День города, 8 сентября.

Концерты будут проходить в большом многофункциональном зале, рассчитанном на 1,6 тысячи человек. Зал обещает удивить любителей классической музыки идеальной акустикой и оригинальными интерьерами.