РИАМО – 19 июл. Болельщики чемпионата мира по футболу из Колумбии, Аргентины, Мексики, а также США и Китая чаще всего пользовались бесплатными поездками на ж/д транспорте, сообщил в четверг журналистам генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков.

«В пятерку наибольшего количества иностранцев (которые воспользовались бесплатными поездами – ред.) - Колумбия, Аргентина, Мексика США и Китай», - сказал Поляков.

Он отметил, что порядка 400 посадочных бесплатных билетов на поезд было выписано во время чемпионата мира по футболу, включая российских и иностранных болельщиков.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.