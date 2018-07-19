РИАМО (КОРОЛЕВ) - 19 июл. В подмосковном Королеве в пятницу в некоторых домах будут временно отключать электроэнергию, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы городского округа в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется домов в микрорайоне Юбилейный.

«В связи с техническим обслуживанием оборудования на трансформаторной подстанции будет производиться отключение электроэнергии 20 июля с 9:30 до 14:00 по следующим адресам: улица Соколова, дома №№2, 3, улица Тихонравова, дом №24/1, улица Парковая, дома №№2, 4, 6/13», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.