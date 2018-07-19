Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте?
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Пройдите тест к 125-летию Владимира Маяковского, подготовленный РИАМО совместно с МОСГОРТУРом и Музеем В.В. Маяковского, и узнайте интересные факты о жизни поэта-бунтаря.
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (1/10)
По требованию Лили Брик Маяковский купил во Франции автомобиль «Рено». Какое требование предъявлялось к его внешнему виду?
Машина должна быть красного цвета
В Москве уже были такси этой французской марки, и Лиля не хотела, чтобы ее машину путали
Чтобы «Рено» не был похож на такси
В Москве уже были такси этой французской марки, и Лиля не хотела, чтобы ее машину путали
Автомобиль должен иметь открытый верх
В Москве уже были такси этой французской марки, и Лиля не хотела, чтобы ее машину путали
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (2/10)
Во что любил играть поэт?
Бильярд
Поэт был очень азартным человеком − карты, бильярд и русская рулетка были любимыми его развлечениями
Футбол
Поэт был очень азартным человеком − карты, бильярд и русская рулетка были любимыми его развлечениями.
Домино
Поэт был очень азартным человеком − карты, бильярд и русская рулетка были любимыми его развлечениями.
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (3/10)
Брат какого известного русского поэта учился в одном классе с Маяковским?
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (4/10)
Маяковский пользовался большой популярностью у женщин. Сколько раз поэт был официально женат?
Один
Так и есть. Даже Лиля Брик не стала его официальной женой, хотя в предсмертной записке он назвал ее среди членов своей семьи
Три
Так и есть. Даже Лиля Брик не стала его официальной женой, хотя в предсмертной записке он назвал ее среди членов своей семьи
Ни разу
Так и есть. Даже Лиля Брик не стала его официальной женой, хотя в предсмертной записке он назвал ее среди членов своей семьи
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (5/10)
Смерть отца сильно повлияла на маленького Маяковского. Какой предмет поэт всегда носил с собой?
Зеркальце
Отец поэта умер от попавшей в кровь инфекции. Маяковский всю жизнь страдал бактериофобией, поэтому постоянно мыл руки и всегда имел при себе мыльницу
Мыльницу
Отец поэта умер от попавшей в кровь инфекции. Маяковский всю жизнь страдал бактериофобией, поэтому постоянно мыл руки и всегда имел при себе мыльницу
Бутылку с водой
Отец поэта умер от попавшей в кровь инфекции. Маяковский всю жизнь страдал бактериофобией, поэтому постоянно мыл руки и всегда имел при себе мыльницу
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (6/10)
Кольцо с какой гравировкой Владимир Маяковский подарил Лиле Брик?
Фото Михаил Озерский © РИА Новости
Л+В
На кольце были выгравированы инициалы возлюбленной поэта. Если кольцо крутили на пальце, получалось бесконечное слово «люблю»
Л.Ю.Б
На кольце были выгравированы инициалы возлюбленной поэта. Если кольцо крутили на пальце, получалось бесконечное слово «люблю»
Киса
На кольце были выгравированы инициалы возлюбленной поэта. Если кольцо крутили на пальце, получалось бесконечное слово «люблю»
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (7/10)
Маяковский очень любил домашних животных. Как-то раз он подобрал на улице щенка и принес домой. Какую кличку дал поэт своему питомцу?
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (8/10)
Автором какого известного выражения стал Владимир Маяковский?
«И ежу понятно»
Крылатое выражение пошло из одного из стихотворений поэта: «Ясно даже и ежу / Этот Петя был буржуй»
«Кузькина мать»
Крылатое выражение пошло из одного из стихотворений поэта: «Ясно даже и ежу / Этот Петя был буржуй»
«Слон и моська»
Крылатое выражение пошло из одного из стихотворений поэта: «Ясно даже и ежу / Этот Петя был буржуй»
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (9/10)
Кому поэт завещал права на все свои произведения?
Родственникам
Права на все произведения поэт завещал Лилии Брик и ее мужу Осипу
Другу Давиду Бурлюку
Права на все произведения поэт завещал Лилии Брик и ее мужу Осипу
Семье Брик
Права на все произведения поэт завещал Лилии Брик и ее мужу Осипу
Загадочный Владимир Маяковский. Что вы знаете о поэте? (10/10)
Кто был последним человеком, видевшим Маяковского живым?
Лиля Брик
Вероника Полонская, молодая актриса МХАТа - последнее увлечение Маяковского, вышла из квартиры поэта за три минуты до его самоубийства
Вероника Полонская
Вероника Полонская, молодая актриса МХАТа - последнее увлечение Маяковского, вышла из квартиры поэта за три минуты до его самоубийства
Давид Бурлюк
Вероника Полонская, молодая актриса МХАТа - последнее увлечение Маяковского, вышла из квартиры поэта за три минуты до его самоубийства
Крошка-сын
Вы крошка-сын, которому предстоит еще многое узнать о великом поэте. Обязательно загляните в квартиру В.В. Маяковского на Красной Пресне, где проходит выставка, посвященная дочери поэта Патриции Дж. Томпсон, ее матери - американской возлюбленной поэта - Элли Джонс и самому Маяковскому.
Настоящий «буржуй»
Ешь ананасы - и можешь гулять, за знания о Маяковском получишь ты пять! Но совершенству нет предела. Например, узнать тайны его переписки можно в галерее «На Шаболовке», где до 12 августа открыта выставка «Маяковский. Ответ записочникам».
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