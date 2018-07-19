РИАМО - 19 июл. Московский зоопарк планирует представить стратегию развития зоосада до 2025 года в правительстве города, в рамках развития, в частности, планируется расширить пешеходный мост и реконструировать остров хищных зверей, сообщила журналистам в четверг директор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Стратегию развития Московского зоопарка до 2025 года мы планируем представить нашим кураторам в ближайшее время, надеемся, что в ближайшее время ее передадут министру. Надеемся, что она будет согласована либо скорректирована. Это огромный труд, который предстоит нам сделать. Сегодня уже идет большое количество работ: реконструкция детского зоопарка, вольера снежных коз, мы закончили вольер для хищных птиц, который уже можно посмотреть», — сказала Акулова, отвечая на вопрос РИАМО о подготовке к съезду Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (ВАЗА) в 2021 году.

Она добавила, что также расширение пешеходного моста позволит легче преодолевать путь маломобильным гражданам и мамам с колясками. Кроме того, будет проведена реконструкция острова хищных зверей.

Акулова подчеркнула, что в 2019 году Московскому зоопарку исполнится 155 лет и имущественный фонд достаточно сильно изношен, но благодаря департаменту культуры и поддержке любого обоснованного проекта зоосада правительством Москвы выделяются субсидии на его своевременное обновление.

«Московский зоопарк - это живой организм, который ежедневно растет и развивается», - заключила Акулова.

Ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов пройдет в Москве в 2021 году. На ней специалисты обсудят наиболее значимые проблемы управления зоопарками, природоохранные и популяционные программы зоопарков и другие вопросы.