РИАМО - 19 июл. В четверг в Красногорске более 30 представителей средних образовательных учреждений России приняли участие в проектно-аналитической сессии «Модели управления современным колледжем. Вопросы формирования программ модернизации», сообщил директор Красногорского колледжа Виктор Демин.

«Сегодня (19 июля – ред.) в нашем колледже прошла проектно-аналитическая сессия под руководством директора департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Инны Черноскутовой. В мероприятии приняли участие 38 представителей российских колледжей, представители Минобрнауки России, Минобразования Московской области», – сказал Демин.

Он уточнил, что главная цель мероприятия – модернизация образовательных организаций через разработку проектных решений.

«Министерство образования и науки РФ поручило колледжам создать новую программу развития, в которой учтены все требования новых образовательных стандартов (стандарты WorldSkills и так далее) для того, чтобы повысить качество подготовки кадров в соответствии с майскими указами президента страны. Этот проект был запущен 4 года назад, за это время накоплен определенный опыт. Задача сегодняшнего совещания – его обобщить и создать программу развития на ближайшие годы», – пояснил спикер сессии, начальник Центра развития профессионального образования Московского политехнического университета Алексей Овчинников.

По его словам, работа проходила в четырех группах, в соответствии с разработанными Минобрнауки РФ моделями управления профессиональными образовательными организациями. Участники сессии рассмотрели ситуации и проблемы, с которыми руководители образовательных учреждений сталкиваются на пути модернизации. По результатам мероприятия разработают методическое письмо, которое направят во все колледжи страны.