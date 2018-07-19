РИАМО - 19 июл. Инцидент с пассажирским самолетом Як-42 в столичном аэропорту «Домодедово» не повлиял на работу аэропорта, самолет после приземления не смог двигаться по взлетно-посадочной полосе, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

«После приземления Як-42 авиакомпании «Ижавиа» не смог самостоятельно продолжить движение по взлетно-посадочной полосе. Аэродромные службы отбуксировали ВС на место стоянки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, пассажиров доставили в терминал аэропорта. Событие не привело к изменениям в расписании полетов.