РИАМО - 19 июл. Комитет Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) согласовал проектную документацию для дошкольной образовательной организации на 350 мест, детский сад построят в деревне Рассказовка в новой Москве, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Согласована проектная документация на строительство детского сада в деревне Рассказовка в Новомосковском административном округе. Проектной документацией предусмотрено строительство трехэтажного здания детского сада на 350 мест. В дошкольном учреждении будет организовано обучение в 14 группах полного дня: три группы для детей младшего возраста, три группы для детей среднего возраста, по четыре группы для детей старшего и подготовительного к школе возрастов. Наполняемость групп составит 25 человек», – отмечается в сообщении.

В составе детского сада запроектированы групповые ячейки, музыкальный и физкультурные залы, кружковая для проведения развивающих занятий, а также медицинский блок. Питание детей будет организовано в буфетных в групповых ячейках.

На прилегающей к детскому саду территории будут организованы площадки для хранения санок и колясок. В рамках благоустройства предусмотрено устройство 14 групповых площадок, спортивной и физкультурной зоны. Также запроектирована установка теневых навесов, ограждения территории и устройство наружного освещения. В ходе работ по озеленению будут высажены деревья и кустарники, разбиты газоны и цветники.

«Создание качественной социальной инфраструктуры – один из приоритетов развития новой Москвы. За шесть лет на присоединенных территориях построено 47 объектов образования, включая 13 школ и 34 детских сада», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.