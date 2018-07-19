РИАМО - 19 июл. Хирурги больницы имени Боткина успешно провели первую в истории больницы трансплантацию печени пациентке, страдающей циррозом, орган был сильно поражен и практически перестал выполнять свои функции, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Восьмичасовую операцию проводили опытные хирурги. Она прошла успешно, сейчас пациентка находится под наблюдением врачей и вскоре будет выписана.

«Пересадка печени – сложное хирургическое вмешательство. Но у нас нет необходимости приглашать специалистов в области трансплантологии из других медицинских учреждений, как это иногда происходит в отдельных клиниках. Наши хирурги сегодня выполняют такие резекции печени, которые в техническом аспекте даже превосходят трансплантацию», – пояснил главный врач больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин.

Новое направление – трансплантация органов и тканей – появилось в Боткинской больнице в 2018 году. На данный момент в клинике проводится пересадка почек, костного мозга, роговицы глаза и печени.

Боткинская больница стала вторым после НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского учреждением в системе департамента здравоохранения Москвы, где проводятся операции по трансплантации.