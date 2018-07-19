РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 июл. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец 21 июля пройдет спортивно-развлекательное мероприятие «Ножи, мечи и мушкеты», в его рамках проведут мастер-класс по ножевому бою, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель «РосМолСпорта» Московской области Сергей Агаджанян.

«Двадцать первого июля в парке культуры и отдыха «Наташинские Пруды» Люберец состоится спортивно-развлекательное мероприятие «Ножи, мечи и мушкеты», организованное общественным движением «Русский характер» и «РосМолСпорт» Подмосковья. В рамках мероприятия зрителям представят мастер-классы по зумбе, ножевому бою, самообороне и карате», - сказал Агаджанян.

Он добавил, что также зрителям покажут бой на двуручных мечах и экстремальное силовое шоу. На празднике выступит певица Инесса Кравченко. Федерация лазертага Московской области проведет минитурнир по стрельбе. Также зрителей ждут викторины. Начало в 12:00, вход свободный.