РИАМО – 19 июл. Маркетплейс AliExpress с четверга начинает доставку посылок для столичных покупателей день в день, посылки будут доставлять бесплатно, сообщает РБК.

«Торговая площадка Tmall (работает на базе маркетплейса AliExpress в России) с 19 июля запустит бесплатную доставку день в день для покупателей из Москвы. Первоначально услуга будет распространяться на популярную электронику и бытовую технику, а затем должна охватить остальной ассортимент торговой площадки», - говорится в сообщении AliExpress.

В дальнейшем доставка день в день будет работать в крупнейших российских городах.

В конце июня СМИ сообщили, что AliExpress начнет доставлять заказы в пункты выдачи и постаматы. После запуска услуги россияне смогут получать посылки из Китая в среднем через 8-15 дней. Опция будет доступна во многих российских городах более чем в 1,8 тысячи пикап-зон, в которых можно будет забирать заказы. В их число входят пункты PickPoint, салоны «Ростелекома» и Tele2, постаматы Qiwi и Pulse Express.