|Температура
|+22˚C … +24˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|СВ 9 м/с
|Температура
|+26˚C … +28˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|В 6 м/с
|Температура
|+32˚C … +34˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|741 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
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