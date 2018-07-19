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Художники Алексей Кошелев и Дмитрий Левочкин создали в Одинцовском районе работу с изображением кубка чемпионата мира «Золотой символ ЧМ-2018».

«В этот раз мы решили сделать концепцию с символом чемпионата мира по футболу, не стали привязываться к каким-то образам футболистов, потому что каждый болеет за свою команду. Решили сделать общий талисман», - рассказал Алексей Кошелев.



На фото: «Золотой символ ЧМ-2018», Дмитрий Левочкин, Одинцовский муниципальный район