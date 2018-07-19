РИАМО - 19 июл. Московский метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) стали самым востребованным видом транспорта у болельщиков чемпионата мира по футболу-2018, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Транспортной дирекции – 2018 Кирилл Поляков.

«Московский метрополитен, включая МЦК, стал самым популярным видом транспорта. С учетом того, что в Москве происходило большее количество матчей», – сказал Поляков.

Он добавил, что более 9 миллионов человек совершили бесплатные поездки на пригородных электричках и метрополитене в городах-организаторах мундиаля.

Ранее департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщал, что во время чемпионата Московский метрополитен и МЦК пять раз продлевали работу до трех часов ночи. Это было сделано для того, чтобы в дни поздних матчей болельщики могли до конца досмотреть игру на стадионе или фанфесте, а потом комфортно и быстро добраться домой. За ночные продления было перевезено более 600 тысяч пассажиров.

Болельщики, волонтеры, аккредитованные лица FIFA, полицейские, которые приехали работать на соревнованиях из других регионов, и журналисты из пресс-центра ЧМ совершили 5 миллионов бесплатных поездок на московском транспорте.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.