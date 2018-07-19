РИАМО - 19 июл. Почти 70 тысяч объектов капстроительства зарегистрировали в Подмосковье с начала 2018 года в рамках кампании по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированной недвижимости, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

«Областной проект по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов капитального строительства стартовал в сентябре 2016 года. <…> С января 2018 года собственники зарегистрировали уже 68 тысяч объектов капитального строительства. Проект перешел в разряд постоянной работы, поскольку всегда есть те, кто свою собственность не регистрирует, и их надо выявлять», - сказал министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев.

Он отметил, что с момента старта кампании в налоговый оборот ввели свыше 300 тысяч объектов недвижимости.

«С начала информационной кампании в налоговый оборот вовлечено порядка 328 тысяч объектов недвижимости», - добавил Аверкиев.

По словам министра, министерство имущественных отношений региона совместно с БТИ и Росреестром разработали технологию массового выявления земельных участков с объектами без прав. На основе цифровой карты аэрофотосъемки всей Московской области проводилось сопоставление баз данных Росреестра и Кадастровой палаты. На карты наносились земельные участки с границами, на которых были постройки, а права на постройки в Росреестре отсутствовали. Так формировался реестр земельных участков с объектами без прав.