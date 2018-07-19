РИАМО – 19 июл. Российский певец Александр Розенбаум прокомментировал в своем Instagram сообщения прессы о том, что он якобы страдает от серьезного онкологического заболевания, пишет Газета.ru.

Розенбаум опубликовал скриншот с одного из популярных сайтов и рассказал, что прекрасно себя чувствует и находится в отпуске.

«Никогда не опровергал желтопузые газеты, не опускался до этого, но в данном случае хочу успокоить своих поклонников. Жив, здоров, прекрасно себя чувствую. На данный момент в отпуске. Ни о какой онкологии и речи быть не может. Тьфу, тьфу, тьфу», – написал певец.

О болезни известного шансонье СМИ заговорили после признания певца и депутата Иосифа Кобзона в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Кобзон, много лет борющийся с онкологическим заболеванием, призвал всех регулярно обследовался и упомянул, что в клинику, где он проходил лечение, обращался за помощью и Александр Розенбаум.