РИАМО – 19 июл. В России порядка 16 миллионов болельщиков бесплатно воспользовались авиаперелетами во время чемпионата мира по футболу-2018, более 600 рейсов назначили дополнительно, сообщил в четверг журналистам генеральный директор Транспортной дирекции – 2018 Кирилл Поляков.

«13 аэропортов были задействованы. Практически 16 миллионов пассажиров перевезено за дни проведения чемпионата. Более 100 тысяч рейсов совершили между городами-организаторами чемпионата», – сказал Поляков.

Он отметил, что около 1,2 тысяч рейсов совершили иностранные авиаперевозчики между городами-организаторами мундиаля.

«На период проведения было назначено более 600 дополнительных рейсов», – добавил Поляков.

Финальный матч чемпионата мира по футболу прошел 15 июля на стадионе «Лужники». Сборная Франции обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.